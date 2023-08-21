"العجب في الهوى" .. جديد الفنانة اصالة

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة السورية أصالة البرومو الرسمي لأحدث أعمالها الغنائية، بعنوان "العجب في الهوى" باللهجة الخليجية، تمهيداً لطرحها خلال أيام على منصة يوتيوب.
وتأتي الأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات: الصامل، وألحان: مبهم، وتوزيع: سيروس.
ويذكر أن آخر أغنيات الفنانة أصالة إلى جانب الفنان ماجد المهندس بعنوان "الحب الأبدي"، حققت نجاحاً باهراً بتخطيها حاجز 8 ملايين مشاهدة عبر منصة يوتيوب، بعد إطلاقها بأسبوعين.
قريباً أغنية #العجب_في_الهوى— Assala (@AssalaOfficial) August 20, 2023
على @DeezerMENA و @anghami و @SpotifyArabia ✨
كلمات: الصامل
ألحان: مُبهم
توزيع: سيروس #أصالة #روتانا#RotanaMusic pic.twitter.com/30cQYaEjVi