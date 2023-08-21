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الإثنين، 21-08-2023 12:34 م

"العجب في الهوى" .. جديد الفنانة اصالة

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الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة السورية أصالة البرومو الرسمي لأحدث أعمالها الغنائية، بعنوان "العجب في الهوى" باللهجة الخليجية، تمهيداً لطرحها خلال أيام على منصة يوتيوب.

وتأتي الأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات: الصامل، وألحان: مبهم، وتوزيع: سيروس.

ويذكر أن آخر أغنيات الفنانة أصالة إلى جانب الفنان ماجد المهندس بعنوان "الحب الأبدي"، حققت نجاحاً باهراً بتخطيها حاجز 8 ملايين مشاهدة عبر منصة يوتيوب، بعد إطلاقها بأسبوعين.

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