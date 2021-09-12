الفنانة كارول سماحة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة جديدة لها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وتظهر كارول بلقطة عفوية وهي تشرب القهوة في ستوكهولم في السويد.
وتتواجد كارول في السويد لأنها كانت تتلقى تكريماً من مهرجان الامل الدولي في دورته الأولى.
📍صباح الخير من ستكهولم #السويد— CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) September 12, 2021
Good morning from #sweden #carolesamaha#كارول_سماحة pic.twitter.com/WWC1DkOs5B
المصدر - الفن
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