الفنانة كارول سماحة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة جديدة لها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وتظهر كارول بلقطة عفوية وهي تشرب القهوة في ستوكهولم في السويد.

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وتتواجد كارول في السويد لأنها كانت تتلقى تكريماً من مهرجان الامل الدولي في دورته الأولى.

المصدر - الفن