الفنانة ماجدة الرومي تحيي حفل افتتاح مهرجان جرش

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عبر حساباتها الرسمية على المواقع الاجتماعية عن مشاركتها في إحياء حفلات مهرجان جرش الذي يعود هذه السنة بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

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وقامت الرومي بنشر صورة الملصق الإعلاني للحفل الذي من المقرر أن تحييه في افتتاح المهرجان، وأرفقته بتعليق أكدت فيه مشاركتها في هذا الحدث، قائلة: "أعود وكلي حنين إلى الأردن الحبيب نلتقي قريبا .

المصدر - لبنان 24

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