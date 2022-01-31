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الإثنين، 31-01-2022 04:31 م

شاهد..يارا تستعرض موهبتها في الكروشيه

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الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة اللبنانية، يارا؛ جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستغرام"، بالكشف عن موهبة جديدة تجيدها بطريقة بارعة، إلي جانب إتقانها الطهي بطريقة احترافية، وعملها الأساسي وهو الغناء.

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واستعرضت الفنانة اللبنانية براعتها في حياكة المشغولات اليدوية، باستخدام خيوط الصوف الملونة، وصناعة قطع مختلفة وجميلة بيدها، مشيرة إلى أن القطعة التي تعمل عليها، حالياً، بدأت فيها منذ ما يقرب العام.

 

وظهرت يارا، في مقطع فيديو مقتضب عبر حسابها في "إنستغرام"، وهي تجلس أمام شاشة التلفزيون، وبيدها "شال كروشيه" كبير ملون بعدة ألوان متناسقة، ومزين بالورود الملونة والمشغولة أيضاً بالصوف، ودونت يارا تعليقاً مدحت فيه عملها.

 

 

 

 

زهرة الخليج

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