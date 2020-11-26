الفنان المصري تامر فرج يعلن إصابته بكورونا

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري تامر فرج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، مؤكداً أنه لن يجري مسحة لأنه لا يريد أن يتأكد من صحة الأمر من عدمه.

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حيث انه قال : "طب يا جماعة أنا تقريباً كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز أتأكد.. أنا هعزل نفسي وآخد بروتوكول العلاج.. اللي خالطني في التلات سنين اللى فاتوا يتطمن على نفسه، وخصوصا لوجى ونانا اللي كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة إن شاء الله خير".



المصدر : لها

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