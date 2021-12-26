الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يسجل 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

التربية تنهي استعداداتها لامتحان التوجيهي التكميلي

قبول 308 طلاب من ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي

شروط جديدة لترخيص مصانع الأدوية في الأردن

مياه اليرموك: التعامل مع 367 شكوى خلال المنخفض الاخير

الحكومة تدرس 4 عروض أجنبية ومحلية للتنقيب عن النحاس

الخرابشة: دراسات تشير إلى وجود الذهب الخام جنوب الاردن

خطة لهيكلة وزارة الطاقة وامين عام مختص بالمصادر الطبيعية

ما الذي حدث في مراكز الإصلاح والتأهيل - فيديو

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

الأحد، 26-12-2021 01:30 م

الفنان عمر العبداللات سفيراً للفنانيين العرب لعام 2022

f582dd65-ba29-44b9-83b3-181eb4e66c7a


الوكيل الإخباري - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية وجائزة الهيثم للإعلام العربي عن إختيار صوت العروبة الفنان عمر العبداللات سفيراً للفنانيين الشباب العرب لعام 2022 .

وجاء ترشيح العبداللات بعد إجتماع الأمانة العامة فجر اليوم عبر تطبيق زوم بمشاركة نخبة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين من كل من الأردن والإمارات ومصر وفلسطين والعراق والسودان والبحرين والكويت وقطر وسوريا ولبنان، بعد عرض المسيرة الفنية الطويلة للفنان عمر العبداللات والتي تنوع في فنه ليقدم رسالة وطنية مميزة بالإضافة إلى إنتشاره الكبير في الوطن العربي .

اضافة اعلان


وأشار الأمين العام المؤسس لمجلس الوحدة الإعلامية العربية هيثم علي يوسف، إلى أن المجلس يمنح هذا اللقب للمدارس الفنية العربية، قائلا: “ تشرفنا في منح هذا اللقب السنوي للعديد من القامات الفنية العربية ومنها السيدة فيروز والفنان العربي محمد عبده والقيصر كاظم الساهر حيث يحظى هذا اللقب منذ عشر سنوات بتقدير واحترام كافة الفنانيين العرب كونه يقوم باختيار مدارس فنية عربية في مطلع كل عام .


وأضاف اليوم تتشرف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية بإعلان صوت العروبة الفنان عمر العبداللات سفيراً للفنانيين الشباب العرب فهو يمثل مدرسة وطنية ملتزمة للشعوب العربية والشعبين الأردني والفلسطيني معاً فكان للعبداللات العديد من الجولات العالمية والتي نقل خلالها فنه وأسلوبه الخاص بمدرسة فنية مميزة خاصة به ومسيرة حافلة بالنجاح والإبداع ونقل التراث الأردني والعربي وكان سفيراً للوطن العربي  .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1_6

شاهد...ياسمين عبد العزيز تلهو بطريقتها العفوية مع صديقاتها في أوروبا

سسس-9

أنغام وأصالة تجتمعان لأول مرة بعد خلافاتهما في حفل موسم الرياض

img-211225071334-20-friends-main-25-12-2021

فيلم اصحاب ولا اعز يتصدر الترند فور طرح البوستر الخاص به

42c526ade4

نانسي عجرم تستقبل 2022 بحفل غنائي في مصر

أوزجان-دينيز-1

قضية أوزجان دينيز وفايزة أكتان ترند تركيا

159377705149742900

صابر الرباعي ينزعج من شائعة وفاته