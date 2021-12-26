الفنان عمر العبداللات سفيراً للفنانيين العرب لعام 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية وجائزة الهيثم للإعلام العربي عن إختيار صوت العروبة الفنان عمر العبداللات سفيراً للفنانيين الشباب العرب لعام 2022 .



وجاء ترشيح العبداللات بعد إجتماع الأمانة العامة فجر اليوم عبر تطبيق زوم بمشاركة نخبة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين من كل من الأردن والإمارات ومصر وفلسطين والعراق والسودان والبحرين والكويت وقطر وسوريا ولبنان، بعد عرض المسيرة الفنية الطويلة للفنان عمر العبداللات والتي تنوع في فنه ليقدم رسالة وطنية مميزة بالإضافة إلى إنتشاره الكبير في الوطن العربي .

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وأشار الأمين العام المؤسس لمجلس الوحدة الإعلامية العربية هيثم علي يوسف، إلى أن المجلس يمنح هذا اللقب للمدارس الفنية العربية، قائلا: “ تشرفنا في منح هذا اللقب السنوي للعديد من القامات الفنية العربية ومنها السيدة فيروز والفنان العربي محمد عبده والقيصر كاظم الساهر حيث يحظى هذا اللقب منذ عشر سنوات بتقدير واحترام كافة الفنانيين العرب كونه يقوم باختيار مدارس فنية عربية في مطلع كل عام .



وأضاف اليوم تتشرف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية بإعلان صوت العروبة الفنان عمر العبداللات سفيراً للفنانيين الشباب العرب فهو يمثل مدرسة وطنية ملتزمة للشعوب العربية والشعبين الأردني والفلسطيني معاً فكان للعبداللات العديد من الجولات العالمية والتي نقل خلالها فنه وأسلوبه الخاص بمدرسة فنية مميزة خاصة به ومسيرة حافلة بالنجاح والإبداع ونقل التراث الأردني والعربي وكان سفيراً للوطن العربي .