الإثنين 13-12-2021
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الإثنين، 13-12-2021 02:38 م

الفنان موسى حجازين يعلق على شائعة وفاة ربيع شهاب

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه الفنان موسى حجازين رسالة الى من أطلق شائعات بوفاة الفنان ربيع شهاب.

وكتب الفنان حجازين عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك: "يا خلق الله ... خافوا الله، النجم العربي الفنان والانسان والاخ والصديق ربيع شهاب بفضل الله بخير وصحه وسلامه".

بدوره نفى نقيب الفنانين الاردنيين حسين الخطيب ما يشاع عن وفاة الفنان الأردني ربيع شهاب، مؤكدا انها اشاعة. 
 
وقال الخطيب لـ" الوكيل الاخباري" إن الفنان ربيع شهاب بصحة جيدة وبخير، ولا يعاني الا من السيرة المرضية التي يمر بها من قبل. 

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