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الأربعاء، 26-05-2021 12:57 م

الكشف عن آخر أعمال الفنان السعودي 'محمد عبده'

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "روتانا للمرئيات والصوتيات" أنّ الفنان السعودي محمد عبده وقّع معها عقداً حصرياً "يواكب المتغيرات" وفق ما أكّدت في بيان نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

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وقالت في بيان: "مواكبة لكل ما هو جديد في طرق وسائل التواصل السمعي والبصري بين المطربين والمستمعين والمشاهدين ، وفي ظل التطور التكنولوجي الحاصل في المجال الموسيقي كي تصل أعمال المطربين وأغانيهم الى الجمهور في أي مكان في العالم وبأسرع وقت، أبرمت هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، ممثلةً برئيسها التنفيذي الأستاذ سالم الهندي، عقداً حصرياً مع "فنان العرب" محمد عبده".


وأضاف البيان: "يرتكز العقد في مضمونه على استثمار وتوزيع كل الأعمال الغنائية والإصدارات القديمة والجديدة لـ"فنان العرب" وشركة "صوت الجزيرة", بالإضافة إلى بث وتحميل المحتوى الغنائي الخاص به عبر كل الوسائل التقنية الرقمية المعروفة حالياً أو التي سيتم ابتكارها... لا سيما إنشاء وإدارة قناة خاصة به على "يوتيوب"، حتى تصل أعماله الى جمهوره بشكل متوازٍ مع المستجدات، وأيضاً عبر تطبيقات "ديزر" وشركات الهواتف المحمولة وغيرها من التطبيقات".


واختُتم البيان الذي أُُرفق بصورة جمعت عبده ومدير عام "روتانا" سالم الهندي: "وقد أبدى "فنان العرب" محمد عبده سعادتة بهذا العقد الجديد، مؤكداً ثقته الكبيرة التي تربطه مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وعلاقته الوطيدة بالأستاذ سالم الهندي، مشدداً على أن كل ما يُقدم عليه يصب في صالح جمهوره وطرق تواصله معهم".

 

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