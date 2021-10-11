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الإثنين، 11-10-2021 02:26 م

الكشف عن التطورات الصحية لحالة الفنان محمد منير

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الوكيل الإخباري - احتفل الفنان المصري محمد منير بعيد ميلاده الـ 67 ، فهو واحد من رواد الاغنية المصرية والعربية، واشتهر بتقديم الاغاني المختلفة وذات طابع خاص وهو الفنان العربي الاشهر في أوروبا، وحصد العديد من الجوائز الدولية.

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وبمعلومات خاصة لموقع "الفن"، عن آخر تطورات منير حالته الصحية، فهو لم يعد يتمكن من الغناء على المسرح، الا وهو جالس على الكرسي، بسبب عدم تمكنه من الوقوف لفترات طويلة.

 

ويسافر محمد الى ألمانيا كل ثلاثة أشهر من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بالتعاون مع أطباء ألمان.

 

المصدر - الفن 

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