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الخميس، 23-09-2021 09:10 م

وزير الثقافة يطمئن على صحة ماجدة الرومي ويكشف سبب اغمائها على المسرح

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الوكيل الإخباري-بعد تعرض الفنانة اللبنانية السيدة ماجدة الرومي لحادثة إغماء على المسرح أثناء إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش الدولي، قام وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بالإتصال بها للإطمئنان عن حالتها الصحية.

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كما صدر عن الوزارة البيان التالي: "إثر العارض الصحي الذي ألمﱠ بالفنانة اللبنانية الكبيرة السيِّدة ماجدة الرومي خلال أدائها في مهرجان "جرش" في الأردن، إتّصل بها وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى مُطمئنّاً إلى وضعها الصحِّي ومُتمنيِّاً لها دوام العافية والنجاح الدائم في نشر التراث الفنّي اللبناني على هَدي والدها الفنان الكبير الراحل حليم الرومي.


وقد أكّد وزير الثقافة بأنّ السيِّدة ماجدة الرومي نجمةٌ-سفيرة يُفاخرُ بها لبنان الرسمي وجمهورها الواسع على مستوى العالم العربي أجمع".

وكانت قد تعرضت السيدة ماجدة الرومي لموقف صعب خلال حفلها ليلة أمس على مسرح جرش في الأردن. وفي التفاصيل فقدت ماجدة توازنها وأغمي عليها بسبب هبوط في الضغط خلال تأديتها أغنيتها "أحبك جداً".


وفور شعورها بالوعكة، ساعدها أحد الموسيقيين وحملها الى خارج المسرح، لتستريح خلف الكواليس لحوالى 10 دقائق وتعود إلى محبيها الذين انتظروها بقلق.

 

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