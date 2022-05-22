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الأحد، 22-05-2022 10:20 ص

الكشف عن تفاصيل حادث الفنان مصطفى هريدي وحالة المصابين

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الوكيل الإخباري-استمعت النيابة العامة المصرية في الشيخ زايد، لأقوال المصابين في حادث التصادم مع الفنان الشهير، مصطفى هريدي.

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وأفاد المصابون بأنهم "أثناء استقلالهم سيارة ، فوجئوا باصطدام سيارة الفنان مصطفى هريدي بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير"، وفق صحيفة "الوطن".


في حين أن الفنان مصطفى هريدي أكد خلال التحقيق معه، أنه "فوجئ بسيارة الضحايا أمامه، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم".


وبحسب "الوطن"، كشف التقرير الطبي عن "إصابة كل من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، حيث يتم التحقيق معه بسرايا النيابة".


وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد، قد حجزت الفنان مصطفى هريدي، 24 ساعة، عقب حادث التصادم، وتحفظت عليه داخل مستشفى الشيخ زايد، وذلك لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وذلك مع تعيين حراسة مشددة عليه.

روسيا اليوم

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