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الإثنين، 28-12-2020 01:21 م

الكشف عن سر حذف فيديو كليب للفنانة نجوى كرم بعد نشره

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الوكيل الاخباري - فوجئ جمهور الفنانة اللبنانية نجوى كرم بحذف كليب أغنيتها الجديدة "معذور قلبي"، الذي طرح مؤخرا، في القناة الرسمية لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات بموقع "يوتيوب".

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وبحسب موقع "النهار" فإن حذف الكليب هو: "سياسة ترويجية جديدة لشركة "روتانا"، نظرا إلى أن العمل أثار ضجة كبرى في مواقع التواصل، وتصدر الترند في أكثر من دولة عربية، لمرات عديدة قبل طرحه".


كما أن الشركة تعمدت طرح الكليب بنسخة ظهر من خلالها الراقصون الاستعراضيون، ولم تظهر نجوى كرم بشكل كبير، وتم حذفه بعدها؛ حتى يرتفع منسوب التشويق لدى الجمهور، وأنه خلال 48 ساعة ستطرح النسخة النهائية الرسمية للكليب.

 

وكانت نجوى كرم، قد فاجأت جمهورها بطرح العمل عبر تطبيق "ديزر"، وكان الكليب مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعرب محبوها عن إعجابهم الشديد بالأغنية، وباتوا يغرّدون بكلماتها، مشيدين بأدائها المميز في غنائها.

وتصدرت الأغنية "الترند"، عبر "تويتر"، بعد طرح العمل في أكثر من دولة وأبرزها: "لبنان، والعراق، والجزائر، وتركيا، وليبيا، والسعودية"، والأغنية من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، وميكس وماسترينغ موريس طويلة، واستوديو داني حلو.

 

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