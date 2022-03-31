الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 31-03-2022 02:34 م

المحكمة ترفض دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

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الوكيل الإخباري - أسدلت المحكمة الستار على الأزمة التي اندلعت منذ أشهر عدة بين الفنان الكبير رشوان توفيق وابنته آية، بعد إقامتها دعوى قضائية ضده تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا تخصه بدون علمها.

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حيث قضت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، أمس (الأربعاء) برفض الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق ضد والدها وتطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر بقيمة خمسة ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها بدون علمها، وإلزامها بالمصروفات.

 

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