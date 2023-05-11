المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة ينفي منحه سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

الوكيل الإخباري- بعد احتفال الفنانة سمية الخشاب بحصولها على الدكتوراه الفخرية من جهة أطلقت عليها "منظمة الأمم المتحدة للفنون"، فجّر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر مفاجأة كبيرة حيث نفى كل ما تم تداوله عن هذا الأمر، مؤكداً أن ما نشره بعض الفنانين عن تكريمهم من منظمة تابعة للأمم المتحدة، غير صحيح.

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وأصدر المركز بياناً صحافياً جاء فيه: "نما إلى علم مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، من خلال تقارير إعلامية، إقامة فعالية يوم الأحد، 7 أيار (مايو)، نظّمتها جهة تُطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون"، وتمّ خلال الفعالية، بحسب التقارير، تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة".



وأكد مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيانه أن الجهة المذكورة ليست ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة، داعياً وسائل الإعلام إلى توخّي الدقّة في نشر الأخبار الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة في مصر، واستقائها من مصادرها الرسمية، سواء عبر المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أو من خلال النشرات الصحافية الصادرة من مكاتب الأمم المتحدة أو عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

لها

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