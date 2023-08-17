المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت جديدة مع أحمد عزّ

الوكيل الإخباري- نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة للفنان المصري أحمد عز، من داخل نادي النصر الرياضي، مشوّقاً الجمهور لمفاجأة قريبة سوف تجمعهما معاً.

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وعلّق آل الشيخ على الصورة بقوله: "النجم الكبير والصديق العزيز أحمد عز في حفل نادي النصر اليوم، وهناك مفاجآت قريباً معه إن شاء الله".



يُذكر أن "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" أعلن أخيراً عن منح الفنان أحمد عز جائزة "فاتن حمامة للتميّز"، خلال فعاليات دورته المقبلة الـ45، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 الى 24 تشرين الثاني المقبل

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