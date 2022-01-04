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المسلسل الأردني "اتحداك يا دمعي" يثير حنين الأردنيين ومواقع التواصل رغم انتاجه قبل 23 عاماً - صور

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الثلاثاء، 04-01-2022 10:57 م

المسلسل الأردني "اتحداك يا دمعي" يثير حنين الأردنيين ومواقع التواصل رغم انتاجه قبل 23 عاماً - صور

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الوكيل الاخباري - مضى 23 عاماً على انتاج المسلسل الأردني "اتحداك يا دمعي"، والذي جسد بطولته كوكبة من الفنانين الأردنيين أمثال الفنانة القديرة عبير عيسى وكل من الفنانين حسن الشاعر، ربيع زيتون، آلاء الآغا، شفيقة الطل، عثمان الشمايلة، بالإضافة إلى نجلاء عبد الله، نجلاء سحويل، رفعت النجار، اسيمه مرجان، فؤاد الشوملي، عبد الله أبو هنية، غازي قارصلي، منى حداد، نزيره اديب، محمد غباشي، الطفلة خلود الدباس.

 

وأعاد التلفزيون الأردني بث المسلسل من جديد، حيث يعرض في تمام الساعة 5 مساء ويعاد في الساعة 1 ليلاً، وتدور أحداث المسلسل حول علاقة زوجة الأب بأبناء الزوج، وطلاق الأم والأب في الأحداث، وهما الفنانين عبير عيسى وحسن الشاعر.

 

اللافت أنه عندما بدأ التلفزيون الأردني بعرض المسلسل من جديد، لاقى رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول ناشطون منشورات عن المسلسل الذي أنتج قبل 23 سنة، حتى أن بعضهم يسردون أحداث المسلسل عبر التعليقات وفي المجموعات المفتوحة والمغلقة عبر موقع الفيسبوك.

 

ومدح الناشطون بقصة المسلسل وأبطاله، الذي جسدوا أدواراً اجتماعية متقنة، وخصوصاً الطفلة خلود الدباس، التي اشتهرت بشخصية "سهير".

 

واعتبر الناشطون أن المسلسل أعادهم إلى الحنين والماضي الجميل، وأعادهم إلى فترة التواصل الاجتماعي الحقيقي، وليس عبر منصات افتراضية، كما أعاد المسلسل الحنين إلى العاصمة عمان، بشوارعها التي تغير بعض ملامحها، بسبب التطور الذي شهدته العاصمة، حيث عرف من أبرز المعالم التي ظهرت بالمسلسل مستشفى الجامعة الأردنية والجامعة الأردنية، بالإضافة للشوارع والميادين الرئيسية مثل دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية ومنطقة وسط البلد وجبل الحسين.

 

وحقق المسلسل مشاهدات عالية في عرضه الجديد، حيث دحل إلى قائمة الأكثر رواجاً على موقع الفيسبوك وجوجل.

 

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