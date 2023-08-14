المهرجان القومي للمسرح المصري يختتم فعاليات دورته الـ 16

الوكيل الإخباري- يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الـ 16، مساء اليوم الاثنين 14 آب ، وذلك في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.



يحضر المشاركين بعروض مسرحية في الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، حفل الختام مساء اليوم لمعرفة إذا كانوا من الفائزين أم لا.

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جدير بالذكر أن مهرجان القومي للمسرح المصري كرم في دورته الـ 16 عدد من نجوم الفن مثل الفنان صلاح عبدالله، والفنان سامي عبد الحليم، والفنان رياض الخولي، والفنان رشدي الشامي، والفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمد محمود، والفنان محمد أبو داود، ومصممة الديكور نهى برادة، والكاتب محمد السيد عيد.

صدى البلد