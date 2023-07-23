بالفيديو - أحمد سعد يتصالح مع الجمهور بحفل ضخم ويغني للمرأة التونسية

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان أحمد سعد حفلاً غنائياً كبيراً في تونس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، حمل لافتة "كامل العدد"، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً وسط حرص الجمهور التونسي على الحضور، بعد الأزمة الشهيرة التي حدثت منذ أيام مع إحدى متعهدات الحفلات بتونس.

اضافة اعلان



وحرص سعد على توجيه كلمة لجمهوره بعد الاتهامات التي وجهت له بإهانة المرأة التونسية بعد خلافه مع منظمة الحفل، قائلاً: "زي ما توقعت طول عمري بحلم أقف على المسرح ده، وسط الناس الحلوة دي فعلا أحلى جمهور في العالم، قالوا عني كلام أنا نفسي مش مصدقه قال بيقولك إيه بيغلط في المرأة التونسية، دي المرأة التونسية أحلى حاجة في الكون، إيه يا جماعة أنا مش هقول كتير أنا كتبت حاجة من قلبي".



وقدم النجم المصري خلال الحفل أغنية خاصة وجهها للمرأة التونسية قال فيها: "أنا بقول سألت عن أصل الجمال قالولي هي. هي الشهامة والجدعنة والأصول والحلاوة هي. الأصل منها هي والاحترام هي. وجيت وشفت بعينيا طلع اسمها تونسية".







لها