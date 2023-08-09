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الأربعاء، 09-08-2023 04:36 م

ميريام فارس ومحمد منير.. شاهد أول ظهور لهما في الساحل الشمالي -فيديو

ميريام-فارس-ومحمد-منير


الوكيل الإخباري- أعلن المطرب محمد منير طرح أول ديو يجمعه بالنجمة اللبنانية ميريام فارس، بعنوان "الساحل الشمالي" مساء اليوم الأربعاء، وذلك على جميع المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للنجمين، والشركة المنتجة، وملحن العمل الموسيقار محمد رحيم.

ونشر منير البرومو الرسمي للفيديو كليب عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك، وأكد أنّ الديو الغنائي بينه وبين الفنانة ميريام فارس يحمل اسم «الساحل الشمالي»، وسيتم طرحه اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية ومصر، وذلك على جميع المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن كشف الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع المطرب محمد منير، وميريام فارس، في أغنية جديدة تجمعهما لأول مرة، لينهي حالة من الغموض حول من سيشارك منير الديو الذي تم الإعلان عنه لموسم صيف 2023، ورداً عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: علشان كل الناس اللي سألتني مين هي المطربة اللي هتغني ديو مع الكينج محمد منير أغنية الساحل الشمالي، هي ميريام فارس، وهتنزل إن شاء الله خلال أيام قليلة، دعواتكم.

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سيدتي 

 

 




 

 


 

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