الموت يفجع أسرة مسلسل الهيبة

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توفي الممثل اللبناني جوزيف عبود الذي سجّل في مسيرته الفنية في عالم التمثيل الكثير من الأعمال الدرامية.وعرفه الجمهور العربي كثيراً بدور المختار الذي أدّاه في أجزاء مسلسل "الهيبة".وشارك الراحل في العديد من المسلسلات منها: "ناطور الحارة" 1975، "الضحية"، "الجبال حين تنهار"، محسوبك فرج"، "السجينة"، "ثبات ونبات"، "بدل عن ضايع"، لولا الحب"، "شوارع الذل"، "حبيب ميرا"، "ولاد البلد"، "كلام على ورق"، "اتهام"، "بنت الشهبندر"، "أبرياء ولكن"، "سمرا"، "ورد جوري"، "أدهم بيك"، "ومشيت"، "موت أميرة"، "عندي قلب"، "طريق"، "سكت الورق"، "دولار"، "ثواني"، "جوليا"، تشويش"، "بردانة أنا"، "آخر اليل"، "الساحر"، "راحو"، "أنا". وكالات