إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

الوكيل الإخباري- كشفت الإعلامية السورية زينة يازجي، خلال ظهورها في برنامج "منا وفينا" مع هبة حيدري عبر قناة "المشهد"، عن كواليس استقالتها من قناة "العربية" عام 2011، مؤكدة أن القرار لم يكن حرًا، بل جاء تحت ضغوط وتهديدات مباشرة من أطراف محسوبة على النظام السوري.

اضافة اعلان



وأوضحت يازجي أن تلك الفترة كانت من أصعب مراحل حياتها المهنية والشخصية، حيث تلقت اتصالات تهديد حتى وصلت إلى والدها، وأُبلغت بأن حياتها الخاصة خاضعة للمراقبة، ما جعلها تدرك أن الاستمرار في عملها قد يعرّض عائلتها للخطر.



كما كشفت للمرة الأولى عن تعرضها للإجهاض خلال تلك الفترة، بسبب الضغط النفسي والإجهاد الشديد، مشيرة إلى تلقيها عروضًا مالية مغرية للعودة إلى الإعلام الرسمي السوري، لكنها اختارت الابتعاد حمايةً لعائلتها.



وأشارت إلى أن مسيرتها الإعلامية لم تكن دومًا باختيارها، بل شابتها تنقلات فرضتها ظروف سياسية وأمنية معقدة.



يُذكر أن زينة يازجي متزوجة من الفنان السوري عابد فهد.

View this post on Instagram A post shared by Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia)