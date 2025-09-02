الثلاثاء 2025-09-02 10:40 ص
 

إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

لللل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الإعلامية السورية زينة يازجي، خلال ظهورها في برنامج "منا وفينا" مع هبة حيدري عبر قناة "المشهد"، عن كواليس استقالتها من قناة "العربية" عام 2011، مؤكدة أن القرار لم يكن حرًا، بل جاء تحت ضغوط وتهديدات مباشرة من أطراف محسوبة على النظام السوري.

اضافة اعلان


وأوضحت يازجي أن تلك الفترة كانت من أصعب مراحل حياتها المهنية والشخصية، حيث تلقت اتصالات تهديد حتى وصلت إلى والدها، وأُبلغت بأن حياتها الخاصة خاضعة للمراقبة، ما جعلها تدرك أن الاستمرار في عملها قد يعرّض عائلتها للخطر.


كما كشفت للمرة الأولى عن تعرضها للإجهاض خلال تلك الفترة، بسبب الضغط النفسي والإجهاد الشديد، مشيرة إلى تلقيها عروضًا مالية مغرية للعودة إلى الإعلام الرسمي السوري، لكنها اختارت الابتعاد حمايةً لعائلتها.


وأشارت إلى أن مسيرتها الإعلامية لم تكن دومًا باختيارها، بل شابتها تنقلات فرضتها ظروف سياسية وأمنية معقدة.


يُذكر أن زينة يازجي متزوجة من الفنان السوري عابد فهد.

 

 

لبنان 24  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القمح

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

gyi

أخبار الشركات زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

ننننه

فن ومشاهير "السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

لللل

فن ومشاهير إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، في مواقع مختلفة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وتمكنت قو

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة