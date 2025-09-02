إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

وأوضحت يازجي أن تلك الفترة كانت من أصعب مراحل حياتها المهنية والشخصية، حيث تلقت اتصالات تهديد حتى وصلت إلى والدها، وأُبلغت بأن حياتها الخاصة خاضعة للمراقبة، ما جعلها تدرك أن الاستمرار في عملها قد يعرّض عائلتها للخطر.
كما كشفت للمرة الأولى عن تعرضها للإجهاض خلال تلك الفترة، بسبب الضغط النفسي والإجهاد الشديد، مشيرة إلى تلقيها عروضًا مالية مغرية للعودة إلى الإعلام الرسمي السوري، لكنها اختارت الابتعاد حمايةً لعائلتها.
وأشارت إلى أن مسيرتها الإعلامية لم تكن دومًا باختيارها، بل شابتها تنقلات فرضتها ظروف سياسية وأمنية معقدة.
يُذكر أن زينة يازجي متزوجة من الفنان السوري عابد فهد.
