رمضان 2026.. مفاجآت درامية وقصص مشوقة في طريقها إليكم

الوكيل الإخباري- مع اقتراب موسم رمضان 2026، بدأ صناع الدراما بحشد أعمالهم استعدادًا للسباق الرمضاني، حيث انطلقت عمليات التصوير لعدد من المسلسلات التي تجمع نجوم الصف الأول.

🔹 أحمد العوضي يعود في مسلسل «علي كلاي»، محافظًا على شخصية "البطل الشعبي"، مع فريقه المعتاد: المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام.

🔹 ياسمين عبد العزيز تستعد لبطولة مسلسل جديد مع الكاتب عمرو محمود ياسين، دون الكشف عن اسمه حتى بدء الحملة الترويجية، وتستمر في تقديم شخصية المرأة القوية التي تبحث عن حقها.

🔹 مصطفى شعبان يجتمع مع شريف منير في عمل جديد من إخراج أحمد نادر جلال، ويشاركهم البطولة: منذر رياحنة ودينا فؤاد.

🔹 أمير كرارة يعود بعد غياب منذ مسلسل «بيت الرفاعي» (2024)، ويجري الاتفاق حاليًا على ملامح العمل الجديد.

🔹 كريم عبد العزيز يخوض أولى تجاربه في الدراما الكوميدية، من خلال مسلسل من 15 حلقة، بعد سنوات من التركيز على السينما.

🔹 دينا الشربيني تقدم مسلسلًا نسائيًا بالكامل، من 15 حلقة، بعد نجاحها في «كامل العدد» خلال المواسم الرمضانية السابقة.

🔹 هنا الزاهد تلعب بطولة مسلسل «نسخة واحدة لا تكفي» أمام أحمد خالد صالح، من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

🔹 مي عمر تقدم أول عمل درامي من دون شراكة مع زوجها المخرج محمد سامي، حيث تتعاون مع الكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف.