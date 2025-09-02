الثلاثاء 2025-09-02 12:37 م
 

رمضان 2026.. مفاجآت درامية وقصص مشوقة في طريقها إليكم

الثلاثاء، 02-09-2025 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب موسم رمضان 2026، بدأ صناع الدراما بحشد أعمالهم استعدادًا للسباق الرمضاني، حيث انطلقت عمليات التصوير لعدد من المسلسلات التي تجمع نجوم الصف الأول.

🔹 أحمد العوضي يعود في مسلسل «علي كلاي»، محافظًا على شخصية "البطل الشعبي"، مع فريقه المعتاد: المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام.
🔹 ياسمين عبد العزيز تستعد لبطولة مسلسل جديد مع الكاتب عمرو محمود ياسين، دون الكشف عن اسمه حتى بدء الحملة الترويجية، وتستمر في تقديم شخصية المرأة القوية التي تبحث عن حقها.
🔹 مصطفى شعبان يجتمع مع شريف منير في عمل جديد من إخراج أحمد نادر جلال، ويشاركهم البطولة: منذر رياحنة ودينا فؤاد.
🔹 أمير كرارة يعود بعد غياب منذ مسلسل «بيت الرفاعي» (2024)، ويجري الاتفاق حاليًا على ملامح العمل الجديد.
🔹 كريم عبد العزيز يخوض أولى تجاربه في الدراما الكوميدية، من خلال مسلسل من 15 حلقة، بعد سنوات من التركيز على السينما.
🔹 دينا الشربيني تقدم مسلسلًا نسائيًا بالكامل، من 15 حلقة، بعد نجاحها في «كامل العدد» خلال المواسم الرمضانية السابقة.
🔹 هنا الزاهد تلعب بطولة مسلسل «نسخة واحدة لا تكفي» أمام أحمد خالد صالح، من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.
🔹 مي عمر تقدم أول عمل درامي من دون شراكة مع زوجها المخرج محمد سامي، حيث تتعاون مع الكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف.

 

زهرة الخليج 

 

 
 
