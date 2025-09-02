"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

الوكيل الإخباري- نعى الإعلامي اللبناني نيشان يوم الاثنين زوج أخته الراحل بكلمات حزينة ومعبرة.



وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب نيشان:"فقدتُ اليوم زوج أختي. صهري "سعيد بخيت". أخٌي وصديقي وحبيب أسرتنا. السّرطان سَرَقَهُ مِنّا. الحياة قصيرة. البقاء لله".

