الموت يفجع الفنانة ميسون أبو سعد

الوكيل الإخباري _ اعلنت الفنانة ميسون أبو سعد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن وفاة والدها ، حيث انها نشرت صورة آية قرآنية .

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كما قامت شقيقتها الفنانة لورا بنشر صورة جمعتها بوالدها وارفقتها بتعليق قالت فيه : "عاكستك الحياة كثيرا لكنك احتفظت بهذه الابتسامة على وجهك دائما، وبالأمس رحلت وعلى وجهك هذه الابتسامة، هكذا اخبرتني أمي، لعب رياضته اليومية، صلّى للعشاء وكان يمازحها قبل ان يغمض عينيه فجأة، عشت لطيفا، هادئا، مؤمنا، عصامياً، راضياً، ورحلت راضياً، رحمة الله عليك، تعلمت منك الايمان بالقدر لكن صدمة الفراق طعمها مرّ ومؤلم ... انا لله وانا اليه راجعون".

المصدر : لها







