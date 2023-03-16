الموت يفجع الوسط الفني الخليجي -صورة

الوكيل الإخباري- وافت المنية الفنان البحريني عبدالله وليد صباح اليوم (الخميس) في العناية المركزة في "مجمع السلمانية الطبي"، عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع مع المرض.

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ونعى عدد كبير من الفنانين الخليجيين عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي زميلهم المعروف بشخصية "بو داوود"، على غرار هيفاء حسين التي كتبت: "لا حول ولا قوة الا بالله، الفنان البحريني الاستاذ عبدالله وليد في ذمة الله".



ونشرت شيماء سبت صورة الراحل معلقة بقولها: "البحرين فقدت اليوم الفنان القدير عبدالله وليد بعد عناء طويل مع المرض كان صاحب مسيرة فنية حافلة بالتميز شخصيا تعلمت منه الكثير، الالتزام وحب العمل والتفاني فيه كان داعم لي في المسرح والتلفزيون رحمه الله عليه، إنا لله وانا اليه راجعون".



وقال حبيب غلوم: "الفنان القدير عبدالله وليد في ذمة الله خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وللأسرة الفنية في البحرين، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى إنا لله وإنا إليه راجعون".



وقالت ريم أرحمه: "طيب القلب الأستاذ عبدالله وليد في ذمة الله، دعواتكم له جزاكم الله خيرًا".







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