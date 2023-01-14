الموت يفجع عباس النوري وزوجته عنود خالد

الوكيل الإخباري-فُجعت الكاتبة عنود خالد زوجة الفنان السوري القدير عباس النوري، بوفاة والدها الذي نعته عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وتقدم عدد كبير من المشاهير والفنانين بالمواساة، على الرغم من عدم قدرة البعض على حضور العزاء، على غرار الفنانة شكران مرتجى التي كتبت: "تعازيي الحارة لصديقتي وأختي العزيزة الكاتبة عنود خالد بوفاة والدها الله يرحمه ويصبر قلبك ياروحي وفي جنان الخلد اللهم آمين البقاء لله".

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وأضافت: "كنت لازم كون جنبك ومعك ولكن السفر رح يمنعني قلبي معك ودعائي".



لها

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