الإثنين 08-02-2021
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الإثنين، 08-02-2021 11:58 ص

الموت يفجع فرح بسيسو

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الوكيل الإخباري_ بعد غياب دام لاربعة أشهر ، كشفت الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو عن سبب غيابها، ويرجع ذلك بسبب وفاة شقيقها .

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حيث انها نشرت صورة لشقيقها الراحل ايهاب وارفقتها بتعليق قالت فيه : "لكل من سأل عن غيابي.. غاب أخويا الوحيد عن الدنيا.. إيهاب الغالي كم أحب أن أذكره وأراه إيهاب الحنون.. الله يرحمك.. اجتمع شملك مع كل الحبايب.. إلى اللقاء".

 

لتقوم فيما بعد بتعديل منشورها لسبب مجهول، واكتفت بجملة مقتضبة: "ايهاب بسيسو.. البقاء لله وحده"، لتعود بعد ذلك لتحذف المنشور مع صورة شقيقها من صفحتها على إنستغرام.

 

حيث  اعرب متابعيها عن صدمتهم من حذف صورة شقيقها بعد لحظات من نشرها خبر الإعلان عن وفاة شقيها.

 

المصدر : فوشيا 


 




 

 


 

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