الموت يفجع فنانة مصرية مشهورة

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة المشهورة المعتزلة منال عبد اللطيف وفاة والدتها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث كتبت: أمي في ذمة الله.

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وانهالت التعليقات على الفنانة منال عبد اللطيف بالدعاء لها بالصبر والمغفرة، وبدأ العديد يتساءل عن سبب الوفاة أو تفاصيل خاصة بمواعيد الجنازة أو العزاء، فقط اكتفت بجملة أمي في ذمة الله.



وكان أخر ظهور لـ منال عبد اللطيف خلال ضيافتها في برنامج “كلام الناس”، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة قناة mbc مصر، والتي كشفت خلاله عن سر ارتدائها الحجاب.



