الموت يفجع والد حلا الترك بعمه

الوكيل الإخباري _ كشف محمد الترك، والد الفنانة الشابة حلا الترك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن وفاة عمّه .
حيث انه نشر صورة نعوة وارفقها بتعليق قال فيه : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي بوفاة عمي الحاج علي رمضان الترك.انا لله وانا اليه راجعون ، نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم مثواه ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفوًا وغفرانا وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأن يخلف عليه بدار خير من داره، وأهل خير من أهله".
لتنهال عليه التعليقات داعين للراحل بالرحمة .
المصدر : لها