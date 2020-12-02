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الأربعاء، 02-12-2020 02:58 م

الموت يفجع والد حلا الترك بعمه

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الوكيل الإخباري _ كشف محمد الترك، والد الفنانة الشابة حلا الترك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن وفاة عمّه .

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حيث انه نشر صورة نعوة وارفقها بتعليق قال فيه : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي بوفاة عمي الحاج علي رمضان الترك.انا لله وانا اليه راجعون ، نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم مثواه ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفوًا وغفرانا وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأن يخلف عليه بدار خير من داره، وأهل خير من أهله".

 

لتنهال عليه التعليقات داعين للراحل بالرحمة .

 

 

المصدر : لها 



 




 

 


 

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