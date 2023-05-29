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الإثنين، 29-05-2023 02:33 م

"الموسيقيين المصريين"... حكم لصالح مصطفى كامل !

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الوكيل الإخباري- في ثالث حكم قضائي يصدر لصالح الفنان مصطفى كامل منذ توليه منصب نقيب الموسيقيين، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى أحمد رمضان العضو السابق في النقابة بإلغاء الانتخابات التي أُجريت على مقعد النقيب في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد استقالة الفنان هاني شاكر، وأكدت المحكمة أحقية مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين، وذلك تأكيداً لإرادة الجمعية العمومية التي انتخبته في الفترة الانتقالية التي تولى مسؤوليتها خلفاً لهاني شاكر.

وشمل الحكم أيضاً رفض ثلاث دعاوى أقامها رمضان ضد كامل، وهي:

أولاً: رفض دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفى كامل وهي الدعوى الرقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائية والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان المحال الى التحقيق في نيابة الأموال العامة وقضى الحكم (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً)، وبذلك يكون منصب النقيب قد تحصّن قضائياً.

ثانياً: رفض الدعوى الرقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائية التي أقامها نفس العضو أحمد رمضان المحال الى التحقيق في نيابة الأموال العامة والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته الى التحقيق، وقد قررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته.

ثالثاً: رفض الدعوى الرقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية والتي يطالب فيها نفس العضو المحال الى التحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر إيقافه ومنعه من مزاولة المهنة وإحالته الى نيابة الأموال العامة، وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة.

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