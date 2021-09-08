النجمة العالمية ليلي كولينز تفاجئ الجمهور بزواجها

الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة العالمية ليلي كولينز عن زواجها من الكاتب تشارلي مكدويل، اذ نشرت صور لها بفستان الزفاف على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجها، وعلّقت عليها بالقول: "لم أكن سعيدة هكذا في حياتي من قبل بدأت كقصة خيالية والآن حقيقة إلى الأبد".

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الجدير ذكره ان ليلي كولينز هي ممثلة وعارضة أزياء وكاتبة بريطانية - أميركية، ولدت في 18 آذار/مارس عام 1989، وهي إبنة الموسيقي الإنجليزي فيل كولينز والأميركية جيل تافيلمان، عرفت الشهرة منذ صغرها، فكان أول دور لها في سن الثانية، ضمن سلسلة Growing Pains، وتنال اعمالها نسب متابعة عالية.

المصدر - الفن