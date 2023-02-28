الوسط الفني السوري يفجع بوفاة جديدة .. ونجوم الفن يعلقون

الوكيل الإخباري- فجع الوسط الفني السوري بوفاة جديدة وذلك بعد ايام على وفاة الممثل السوري شادي زيدان.

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وأعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، وفاة المجازف ومخرج ومدرب المعارك في الدراما السورية جمال الظاهر، الذي توفي عن عمر يناهز الـ 38 عامًا.



وعمد كثير من النجوم السوريين الى نعي الراحل بكلمات مؤثرة، كان من بينهم الممثلة السورية امل عرفة التي نشرت صورة للراحل على صفحتها الخاصة عبر انستغرام وكتبت:" مخرج المغامرات والمعارك جمال الضاهر في ذمة الله .. كنت قمة في الاخلاق وهزمك المرض الخبيث الف رحمة ونور عزائي لعائلتك وأحبابك".



وكذلك نعته الممثلة شكران مرتجى التي نشرت صورة للراحل ايضاً وكتبت:" نأسف لإزعاجكم نحن نخسر كل يوم صديق، نأسف لمشاركتكم أحزاننا نتمنى أن نشارككم أفراحنا، نأسف لأننا على قيد الحزن منذ أعوام، نأسف لأنه أصبح روتيننا اليومي وأنتم لاذنب لكم إلا أنكم أصدقائنا ومتابعينا فربما حزننا أصبح ثقلاً عليكم ولكننا نحن أعتدناه وأصبحت صفحاتنا تضج به، صدقاً نعتذر ولكن لمواساتكم وكلماتكم أثر طيب على قلوبنا لم تعد تكفينا كلمة من صديق أو عشرة نحتاج ملايين الكلمات وأبجدية جديدة لتبلسم جرحنا النازف جمال الضاهر بطل المجازفة مدرب كل فننانينا في أعمالنا وفي أغلب مسلسلات الوطن العربي طيب الله مثواك وجعلك في عليين ورحمك يرحمته الواسعه، إنا لله وإنا إليه راجعون، الدعاء والفاتحة، دمتم ودام أحبتكم ورحم موتاكم".



الممثل باسم ياخور كتب:"رحل نمر الفرات رحل ابن الرقة الخلوق وشيخ المجازفين في سوريا . رحل شريكنا و منقذنا في أخطر وأصعب مشاهد الدراما السورية التاريخية والإجتماعية لسنوات كنا نخاف عليك من خطر المجازفات التي كنت تعشقها لكن المرض تمكن منك بعد صراع مؤلم ..وداعاً جمال الظاهر واداعاً يا بطل".



ويعود سبب وفاة جمال الظاهر المجازف الدولي ومخرج المعارك، فقد أفادت مصادر صحفية، ومغردون عبر منصات التواصل، بأن الراحل تعرّض لوعكة صحية مفاجئة فقد على إثرها الحياة.







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