الوليد الحلاني يتعرض للإنتقادات بسبب مرافقيه - صورة

الوكيل الإخباري - تعرض الفنان اللبناني الوليد الحلاني للعديد من الإنتقادات بعد نشره مجموعة من الصور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثناء توجهه إلى أحد الحفلات برفقة عدد كبير من المرافقين.

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رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبروا عن إستيائهم من هذا الأمر، وعمدوا إلى تداول الصور عبر صفحاتهم، مشيرين إلى أن الوليد لا حاجة له بهذا الكم من المرافقين، خصوصاً وأنه قريب جداً من الناس، متسائلين عن سبب قيامه بهذا الأمر.





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