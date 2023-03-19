اليسا تطل على متابعيها من العقبة .. شاهد

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة اليسا صورة و مقطع فيديو قصير لها عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال اقامتها باحدى فنادق العقبة

اضافة اعلان

ونشرت اليسا صورة لبحر العقبة عبر حسابها الخاص في " تويتر" وعلقت :" صباح الخير من العقبة "





ونشرت مقطع فيديو آخر عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الخاص على انستجرام حيث ظهرت وهي تستمع باطلالة بحر العقبة من شرفة البلكونة على انغام اغنيتها " أسعد وحدة " .





وكانت قد تصدرت اليسا الترند بعد مطالبتها بحذف اغنيتها مع سعد لمجرد بعد قضيته الأخيرة " من اول دقيقة " مع عدم التعليق من قبل الفنانة

