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الأحد، 19-03-2023 01:53 م

اليسا تطل على متابعيها من العقبة .. شاهد

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الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة اليسا صورة و مقطع فيديو قصير لها عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال اقامتها باحدى فنادق العقبة 

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ونشرت اليسا صورة لبحر العقبة عبر حسابها الخاص في " تويتر" وعلقت  :" صباح الخير من العقبة "

 


ونشرت مقطع فيديو آخر عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الخاص على انستجرام حيث ظهرت وهي  تستمع باطلالة بحر العقبة من شرفة البلكونة على انغام اغنيتها " أسعد وحدة " .


 

وكانت قد تصدرت  اليسا الترند بعد مطالبتها بحذف اغنيتها مع سعد لمجرد بعد قضيته الأخيرة " من اول دقيقة " مع عدم التعليق من قبل الفنانة 

 

 

 




 

 


 

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