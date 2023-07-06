اليك حقيقة انتاج جزء ثاني من العربجي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "غولدين لاين" للإنتاج الفني عن التحضير لموسم ثاني من مسلسل "العربجي" .

ونشرت الشركة بوستر المسلسل والذي ظهر عليه أبطاله باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت عبر حسابها الخاص على انستغرام ، وعلقت :"عقب موسم أكثر من رائع... تحضيرات الجزء الثاني من العربجي بدأت مع حرص انتاجي وفني كبير على تقديم الأفضل والذهاب أبعد مما سبق!".

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يذكر أن الجزء الأول من العمل كان قد حقق نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية في رمضان الماضي .



