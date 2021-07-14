الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

قطاع الألبسة: صرف الرواتب قبل العيد سينشط الحركة التجارية

طرح 3 عطاءات بخصوص مياه الشرب وفتح الطرق في الزرقاء

الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات الصحة تستنجد بتوفير الحماية بعد الاعتداء على طبيبة حامل

دودين يحذر المواطنين لتفادي انتكاسة وبائية

برنامج أردننا جنة سيستمر بتسيير الرحلات خلال عطلة العيد

وفيات الأربعاء 14/7/2021

التربية : 172443 عدد المتقدمين لامتحان الرياضيات غداً

وزارة العدل ترفع مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ للخصاونة

مواطن يكشف لبرنامج الوكيل خطأ فادحا عند تلقيه الجرعة الثانية

وزير الاقتصاد الرقمي لـ الوكيل : الهوية الرقمية ليست دمج بطاقات رسمية

عاجل

الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات الصحة تستنجد بتوفير الحماية بعد الاعتداء على طبيبة حامل

الأربعاء، 14-07-2021 11:23 ص

انتقادات لعبير صبري بسبب الحديث عن وفاة شقيق رامي صبري-صورة

1433339_0


الوكيل الإخباري - عبرت الممثلة المصرية عبير صبري عن غضبها من تداول تفاصيل وفاة كريم شقيق الفنان رامي صبري والقول انه توفي غرقاً وطالبت بسن قوانين لحمايا قضايا المشاهير الشخصية

اضافة اعلان

 

تعرضت الفنانة عبير صبري لانتقادات بسبب أسلوب طرحها لفكرة احترام خصوصية المشاهير في الأخبار الشخصية، بعدما أعربت عن إنزعاجها من أسلوب تناول بعض وسائل الإعلام لخبر وفاة كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري.

 

نشرت عبير صبري عبر حسابها على Instagram، صورة تجمع كريم ورامي صبري، مناشدة الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بوضع قوانين لتنظيم النشر ووضع حدود للأخبار الشخصية عن حياة المشاهير في الفن والمجالات الآخرى.

 

سردت عبير صبري تفاصيل وفاة كريم صبري ووضعه الصحي الأخير، مؤكدة أنها ترفض أن تداول وسائل الإعلام لتلك المعلومات، احتراما لمشاعر أسرة الراحل، مؤكدة رفضها لمتاجرة البعض بأخباره.


أكدت أنها تعتبر الإدمان مرض مزمن مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ولا علاقة له بأخلاق الشخص كما يعتقد الأغلبية، وأن علاج الإدمان بالمستشفيات مكلف ماديا، ولا يحق لبعض وسائل الإعلام تناول تفاصيل بمرض أي شخص يتلقى العلاج من الإدمان.

 

أشارت عبير صبري إلى أن كل من تناولوا تفاصيل وفاة كريم صبري، تسببوا في جرح مشاعر أسرته وإيذاء شقيقه رامي صبري كونه مطرب مشهور، مشددة على مطالبتها للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتضامن معها من أجل المطالبة بتنظيم النشر فيما يخص الحياة الشخصية للمشاهير.


تلقت عبير صبري تعليقات مؤيدة للفكرة من متابعيها، إلى جانب الانتقادات من أشخاص وصفوا ما فعلته بأنه فضح لملابسات وفاة كريم صبري بنفس الأسلوب الذي انتقدته، وأنهم عرفوا منها التفاصيل التي أنتقدت نشرها عبر وسائل الإعلام.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_113459928_2e573e61-69b6-4d74-8faa-c8b97d617874

سبب منع روان بن حسين من حضور دفن والدتها

EgLEar9WsAEiT4D

شاهد .. مصطفى أوستونداغ يتعرض للهجوم من سيدتان لهذا السبب

1914174_1625236136

إبنة سيرين عبد النور تفاجئ المتابعين بهذه الإطلالة - صورة

8de13170f39f11fa008b547b6c4ab5de6586d9b7-060920130157

عائلة خالد مقداد تتحضر لزفاف إبنه الوليد - صورة

New-Project1

الفنانة انتصار الشراح تغادر إلى بريطانيا للعلاج

أصالة

أصالة نصري تنفصل عن زوجها الجديد رغم عدم إعلانها زواجها رسمياً

أخبار متعلقة
1021898490_0_3_1500_813_1000x541_80_0_0_5a23474ff816fad7ebf54f0874dd6985

بعد وفاة شقيقه..عمرو دياب يواسي رامي صبري

1626080506_20210712104923549

اعترافات صادمة لشهود على حادث وفاة كريم صبري

12-07-21-283734782

الموت يفجع مروة عبد المنعم

60e82b164236047ce91a2f41

دلال عبد العزيز تسأل ابنتيها لأول مرة عن سمير غانم.. وهذا ردهما

dsc_0155

فارس الحلو ينعى والد زوجته عبد الله عويشق - صورة

hind_bh_127463554_131377788525100_2439267476970642159_n

الموت يفجع الفنانة ​هند البحرينية - صورة