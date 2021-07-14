انتقادات لعبير صبري بسبب الحديث عن وفاة شقيق رامي صبري-صورة

الوكيل الإخباري - عبرت الممثلة المصرية عبير صبري عن غضبها من تداول تفاصيل وفاة كريم شقيق الفنان رامي صبري والقول انه توفي غرقاً وطالبت بسن قوانين لحمايا قضايا المشاهير الشخصية

اضافة اعلان

تعرضت الفنانة عبير صبري لانتقادات بسبب أسلوب طرحها لفكرة احترام خصوصية المشاهير في الأخبار الشخصية، بعدما أعربت عن إنزعاجها من أسلوب تناول بعض وسائل الإعلام لخبر وفاة كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري.

نشرت عبير صبري عبر حسابها على Instagram، صورة تجمع كريم ورامي صبري، مناشدة الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بوضع قوانين لتنظيم النشر ووضع حدود للأخبار الشخصية عن حياة المشاهير في الفن والمجالات الآخرى.

سردت عبير صبري تفاصيل وفاة كريم صبري ووضعه الصحي الأخير، مؤكدة أنها ترفض أن تداول وسائل الإعلام لتلك المعلومات، احتراما لمشاعر أسرة الراحل، مؤكدة رفضها لمتاجرة البعض بأخباره.



أكدت أنها تعتبر الإدمان مرض مزمن مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ولا علاقة له بأخلاق الشخص كما يعتقد الأغلبية، وأن علاج الإدمان بالمستشفيات مكلف ماديا، ولا يحق لبعض وسائل الإعلام تناول تفاصيل بمرض أي شخص يتلقى العلاج من الإدمان.



أشارت عبير صبري إلى أن كل من تناولوا تفاصيل وفاة كريم صبري، تسببوا في جرح مشاعر أسرته وإيذاء شقيقه رامي صبري كونه مطرب مشهور، مشددة على مطالبتها للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتضامن معها من أجل المطالبة بتنظيم النشر فيما يخص الحياة الشخصية للمشاهير.



تلقت عبير صبري تعليقات مؤيدة للفكرة من متابعيها، إلى جانب الانتقادات من أشخاص وصفوا ما فعلته بأنه فضح لملابسات وفاة كريم صبري بنفس الأسلوب الذي انتقدته، وأنهم عرفوا منها التفاصيل التي أنتقدت نشرها عبر وسائل الإعلام.





المصدر - الفن