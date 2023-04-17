انتهاء تصوير مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي

الوكيل الإخباري - انتهى فريق عمل تحت الوصاية، بطولة منى ز كي، من تصوير مشاهد المسلسل، الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي.

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وأعلنت ريم العدل مصممة الأزياء، انتهاء التصوير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت: لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.. فركش تصوير مسلسل تحت الوصاية.



ومسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض حلقاته الأولى، بسبب مناقشته عدة قضايا اجتماعية مهمة خاصة بـ المرأة، حيث تدور أحداثه في إطار درامي حول امرأة تعيل أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد، وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشكلات وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها، بجانب المشقة الكبرى التي تواجهها مع تربية أبنائها.



ونال العمل على إعجاب الجمهور، كما أشاد به مجموعة من النقاد، أبرزهم الناقدة ماجدة خير الله، التي قالت في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أجمل علاقة حب في مسلسلات هذا العام، هي علاقة عم ربيع وهي الشخصية التي يجسدها الفنان رشدي الشامي، وحنان هي الشخصية التي تجسدها الفنانة منى زكي.



ومسلسل تحت الوصاية، من تأليف خالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك فيه بجانب الفنانة منى زكي، مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: دياب، نسرين أمين، مها نصار، رشدي الشامي، خالد كمال، وآخرون.

القاهرة24

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