منى زكي تردّ على أصالة بعد إشادتها بمسلسل "تحت الوصاية"

الوكيل الإخباري- أعادت الفنانة منى زكي نشر إشادة المطربة أصالة بدورها في مسلسل "تحت الوصاية" والذي يُعرض حالياً في السباق الرمضاني، وذلك من خلال حسابها الخاص في "تويتر".



وعلّقت منى على منشور أصالة رداً على إشادة الأخيرة بها قائلةً: "صولا... دايماً بتخجليني بتواضعك... وكلامك الحلو والكلام دا لما يجي من فنانة كبيرة زيك دا شرف كبير... بحبك خالص".



يُذكر أن قصة مسلسل "تحت الوصاية" مأخوذة من أحداث حقيقية حصلت على فترات متباعدة، وتدور في إطار الدراما الاجتماعية. وتقدّم منى زكي في العمل شخصية "حنان"، وهي ربّة منزل وأم لطفلين في منتصف الثلاثينيات من عمرها، لا تثق بنفسها ولا بقدرتها على تغيير واقعها بعد وفاة زوجها، فتجد نفسها وحيدة في مواجهة مجتمع يظلمها، فتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تِباعاً لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوب على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدّي الجميع وتحقيق المستحيل... فتقرر امتهان الصيد وتخوض مغامرة في عالم البحر سعياً وراء حقها في الحفاظ على حقوق طفليها والإنفاق عليهما.



ويضم العمل إلى جانب النجمة منى زكي، كلاً من: دياب، رشدي الشامي، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، خالد كمال، ثراء جبيل، علي الطيب، وهو إخراج أحمد شاكر خضير، وكتابة شيرين وخالد دياب.

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