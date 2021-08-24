انسـ.ـحاب سلافة معمار من حارة القبة وانضـ.ـمام ممثلين جـ.ـدد

الوكيل الإخباري - تناقلت العديد من الصفحات الفنية ، أنباء عن انسحاب الفنانة سلافة معمار، من تصوير الجزء الثالث من مسلسل "حارة القبة"، على أن يتم اختيار فنانة بديلة لها في العمل.

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وبحسب الأخبار المتناقلة، فإن سسبب انسحاب سلاف معمار من الموسم الثالث في العمل الذي بدأ تصويره مؤخرًا، هو انشغال الفنانة السورية بالتحضير لعمل ضخم يجري التحضير له لموسم رمضان 2022، وسيضم إلى جانب سلاف معمار نجمين سوريين، كما أن معمار تستكمل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "على الحد" من إنتاج شركة الصباح.

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وتسببت انشغالات سلاف معمار بهذه الأعمال، بانسحابها من مسلسل حارة القبة" والذي عرض الجزء الأول منه الموسم الرمضاني الماضي، فيما سيعرض الجزء الثاني في موسم رمضان 2022.

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وعلى صعيد متصل، كشفت مخرجة العمل رشا شرتبجي، عبر حسابها في إنستغرام عن بدء تصوير الجزء الثالث من العمل الدرامي، ونشرت صورًا من كواليس التصوير، وعلّقت: وابتدى المشوار المشهد الأول من تصوير الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة، علمًا أن الجزء الثاني جاهز للعرض في رمضان المقبل، وسعيدة بتعاوني مع شركة عاج متمثلة بالسيد هاني العشي، ومع الكاتب أسامة كوكش، مع نخبة من النجوم الممثلين والفنيين.

المصدر - لبنان 24