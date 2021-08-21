السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

محافظ عجلون : دوريات مكثفة للحد من حرائق الصيف

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية بالاردن

الحكومة : المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على القطاع الخاص

الحكومة : لاتراجع عن فتح القطاعات في شهر ايلول

تعليق دوام مدارس بلدة جفين

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

ملتقى النهضة ينظم حوارية حول الخطاب الموجّه ودور الإعلام والثقافة في اعتداله

متحور دلتا الأكثر انتشارا في المملكة - فيديو

دولة تخسر صفة خالية من فيروس كورونا

الملك يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني

السبت، 21-08-2021 04:19 م

شكران مرتجى وعباس النوري يبدآن تصوير مشاهدهما في حارة القبة 3 - صور

6FEaiCEEI-1


الوكيل الإخباري - بدأت النجمة السورية شكران مرتجى ومواطنها النجم عباس النوري تصوير مشاهدهما في مسلسل حارة القبة الجزء الثالث، المقرر عرضه في دراما رمضان 2022.

وكشف الفنان السوري فراس إبراهيم، الذي يُشارك في العمل أيضاً، عن بدء التصوير؛ إذ نشر صورتين عبر حسابه في إنستغرام مع شكران مرتجى وعباس النوري، كلٌ بمفرده.

اضافة اعلان

 

وكتب فراس على صورته مع شكران مرتجى:مع الصديقة النجمة شكران مرتجى قبل البدء بتصوير الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة، لترد عليه شكران في تعليق، قائلةً: دخيل قلبك وروحك.

 

أما صورته مع عباس النوري، فعلق عليها قائلاً: "الصديق النجم عباس النوري قبل بداية تصوير الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة".


وتفاعل الجمهور مع الصورتين على نطاقٍ واسع، حتى إن إحدى المتابعات وصفت فراس إبراهيم بأنّه "مخربط"، مشيرة إلى أنّه يقصد الجزء الثاني، ليرد عليها قائلاً: لا مو مخربط الجزءالثاني تم تصويره مع الجزء الأول.

 

يُذكر أنّ مسلسل حارة القبةتُشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما السورية، منهم: عباس النوري، فادي صبيح، خالد القيش، نادين تحسين بيك، من إخراج رشا شربتجي عن نص للكاتب أسامة  عوكش، ومن إنتاج شركة عاج.

 

وينتمي "حارة القبة" إلى أعمال البيئة الشامية، ويُسلِّط الضوء على معاناة أهل الشام من الفقر والجوع والتشرد.

 







المصدر - زهرة الخليج 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000-2

بلقيس تتصدر الترند في لبنان - صورة

1003033_0

نجاح جديد لنانسي عجرم في حفلات مصر - فيديو

Suzan-Najm-Aldeen-21-678x381

ابن سوزان نجم الدين يلفت الأنظار بوسامته - صور

3206e71f-a306-43df-8d66-7dbe569a29eb

طرح بذلة ألفيس بريسلي الأيقونية للبيع في مزاد علني لأول مرة

czo4NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGlhbWFnLmNvbS9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2FydGljbGUvMjAvMDgvMjAyMS8xMDg0NzU0MS05NjU2ODE5MTUuanBnIjs=

هنا الزاهد ترد بعنف على متابعة سخرت من نبرة صوتها - صورة

7923291_1629472714

فضيحة تلاحق هاندا أرتشيل هذا ما كشفته نجمة شهيرة عنها

أخبار متعلقة
1028192542_0_223_2320_1476_1000x541_80_0_0_c024d5fb6e6ccc798f47983d1519a60b

درة تنشر البوستر الرسمي لمسلسلها زي القمر

1Le2ze50

سعد مينه ينضم إلى مسلسل الكندوش بجزئه الثاني

42020413926964018988

سيرين عبد النور تخطف الأنظار في آخر ظهور لها - صورة

e4cc1c1f0-1

اللقطات الأولى من مسلسل ملاك الرحمة - فيديو

201603081039517

ليلى علوي تتعاقد على بطولة مسلسل جديد

naden-3-20-6-2021

فيديو يثير الجدل من كواليس مسلسل نادين نجيم الجديد.. شاهد