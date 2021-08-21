شكران مرتجى وعباس النوري يبدآن تصوير مشاهدهما في حارة القبة 3 - صور

الوكيل الإخباري - بدأت النجمة السورية شكران مرتجى ومواطنها النجم عباس النوري تصوير مشاهدهما في مسلسل حارة القبة الجزء الثالث، المقرر عرضه في دراما رمضان 2022.



وكشف الفنان السوري فراس إبراهيم، الذي يُشارك في العمل أيضاً، عن بدء التصوير؛ إذ نشر صورتين عبر حسابه في إنستغرام مع شكران مرتجى وعباس النوري، كلٌ بمفرده.



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وكتب فراس على صورته مع شكران مرتجى:مع الصديقة النجمة شكران مرتجى قبل البدء بتصوير الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة، لترد عليه شكران في تعليق، قائلةً: دخيل قلبك وروحك.

أما صورته مع عباس النوري، فعلق عليها قائلاً: "الصديق النجم عباس النوري قبل بداية تصوير الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة".



وتفاعل الجمهور مع الصورتين على نطاقٍ واسع، حتى إن إحدى المتابعات وصفت فراس إبراهيم بأنّه "مخربط"، مشيرة إلى أنّه يقصد الجزء الثاني، ليرد عليها قائلاً: لا مو مخربط الجزءالثاني تم تصويره مع الجزء الأول.

يُذكر أنّ مسلسل حارة القبةتُشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما السورية، منهم: عباس النوري، فادي صبيح، خالد القيش، نادين تحسين بيك، من إخراج رشا شربتجي عن نص للكاتب أسامة عوكش، ومن إنتاج شركة عاج.

وينتمي "حارة القبة" إلى أعمال البيئة الشامية، ويُسلِّط الضوء على معاناة أهل الشام من الفقر والجوع والتشرد.













المصدر - زهرة الخليج