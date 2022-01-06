انطلاق الموسم الثاني من برنامج IRAQ IDOL

الوكيل الإخباري - أصوات واعدة تبحث عن الشهرة والنجومية، وجدت ضالّتها في برنامج المواهب الأشهر "Iraq Idol"-"عراق آيدول" بموسمه الثاني على "MBC العراق" تحت شعار "غنّي يا عراق"، حيث يقف المشتركون أمام لجنة تحكيم ثلاثية مؤلفة من النجوم: حاتم العراقي، رحمة رياض، وسيف نبيل، وهو من تقديم ميس عنبر.
وتنطلق رحلة المشاركين مع مرحلة تجارب الأداء عبر أربع حلقات، تُعرض على مدار أسبوعين متتاليين يومَي الجمعة والسبت 7 و8، و14 و15 كانون الثاني (يناير)، على أن تبدأ بعدها مرحلة العروض المباشرة ليل كل جمعة.
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