انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى بعد زواج دام 6 سنوات

الوكيل الإخباري - تصدر خبر إنفصال الممثل المصري مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي.



اضافة اعلان

وأثار الخبر صدمة المتابعين، وكان لافتاً عدم إزالة فاتن صورها مع مصطفى في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

يشار إلى أن الثنائي تزوج عام 2015 فى حفل بأحد الفنادق اللبنانية، واقتصر الحضور حينها على العائلة والأصدقاء.



وكان آخر ظهور لـ مصطفى وفاتن منذ 3 أسابيع في سهرة في مطعم في القاهرة، جمعهتما مع الممثل المصري حسين فهمي وزوجته وبعض الأصدقاء.

المصدر - الفن