اول ظهور لجورج وسوف في عزاء ابنه وديع .. فيديو

الوكيل الإخباري-سيطر الحزن على الفنان الكبير جورج وسوف في عزاء نجله الذي يقام حاليًا في لبنان، حيث توفى أمس نتيجة مضاعفات لـ عملية تكميم معدة.

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وظهر جورج وسوف في العزاء متاثرًا وعلى وجهه الصدمة والقهر، حزنًا على فقدان نجله بشكل مفاجئ وقد بدء يتوافد المعزين .



وكان قد أعلن الحساب الرسمي للفنان جورج وسوف موعد جنازة ابنه الراحل وديع والتي ستقام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر الأحد وسيتم نقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون في لبنان، ليوارى الثرى في مدافن العائلة.











