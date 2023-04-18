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الثلاثاء، 18-04-2023 09:52 ص

باستخدام مسدس.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بانتهاء تصوير ضرب نار

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الوكيل الإخباري- احتفل صناع مسلسل ضرب نار بانتهاء تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، وكشفت كواليس اليوم الأخير عن العلاقة الطيبة التي عاشها النجوم خلال فترة التصوير.

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ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الاحتفال بانتهاء التصوير، وهي تمازح فريق العمل وتحتفل بطريقتها الخاصة.


فأمسكت ياسمين عبدالعزيز بـ"مسدس لعبة" بدأت ضرب طلقاته على فريق العمل الذين ركضوا منها، كما ضربت بعض الطلقات على أحمد العوضي، ظهر أبطال العمل مجتمعين وهم يقولون  أحلى على أحلى ثم كلمة فركش احتفالا بانتهاء التصوير.

 

تفاعل الجمهور مع المقطع المتداول وأبدوا سعادتهم وحماسهم لمتابعة الحلقة الأخيرة من العمل.


مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبدالله، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

 

 

الجميلة 

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