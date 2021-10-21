باسل خياط تمنى إختفاء هذه الصورة له من الوجود - صورة

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي للممثل السوري باسل خياط وهو يُجيب على سؤال حول الصورة التي يرغب في إزالتها.

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وأجاب باسل على السؤال مشيراً الى الصورة التي التقطها في إحدى جلسات التصوير الخاصة إرتدى فيها سترة حمراء وتيشرت سوداء وشورت أحمر وصندلاً أسود، تمنى لو حذفت من الوجود.



من جهة أخرى تطرق خياط لوفاة والده مؤكداً أنه لم يتمكن من وداعه وقت الوفاة بسبب إجراءات كورونا.



وأشار خياط أنه يفتقد دعاء والده وسماع صوته، وهو الذي لم يتمكن من الآن من فتح آخر رسالة صوتية أرسلها له والده خاصة أن آخر رسالة سمعها من والده كانت رسالة اعتذار.

المصدر - الفن