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الخميس، 14-07-2022 04:38 م

باسم سمرة يرد على شائعات وفاته

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الوكيل الإخباري-نفى الممثل المصري باسم سمرة شائعة وفاته، وعبر عن استيائه من نشر هذه الأخبار الكاذبة، حيث تم تداول خبر وفاته من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اختفائه لفترة عن الأنظار.

وأكد باسم في تصريح لجريدة "الوطن"، أنه يستغرب من انتشار هكذا شائعات، وقال: "لا صحة لما يتم تداوله من أخبار مرض حتى، ومعرفش مين اللي بينشر الأخبار دي، أنا صحتي زي الفل، وكل سنة والناس الحلوة اللي سألت عليا وقلقت عليا بخير".

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يُذكر أن باسم سمرة يُشارك في فيلم "عمهم"، بطولة محمد إمام، والذي طُرح في دور العرض بمناسبة عيد الأضحى.

الفن

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