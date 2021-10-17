باسم مغنية يتعرض للسرقة - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان اللبناني باسم مغنية تعرضه للسرقة بقوة السلاح عبر منشور في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وتحدث باسم عما حصل معه، فقال أن شاب أوقفه طالباً مال مهدداً إياه بالسكين، قائلاً: "وقفني شاب عايز مصاري، شفقت عليه عطيتو ١٠٠ ألف ليرة . طار من الفرح . قد ما انبسط شكرني، ضب سكينتو وركض". وأرفق المنشور بعنوان "هيدا مش لبنان".



وأثار الخبر قلق المتابعين وتفاعلوا معه، وهنأوه بالسلامة بتعليقاتهم.





وقفني شاب عايز مصاري، شفقت عليه عطيتو ١٠٠ ألف ليرة . طار من الفرح . قد ما انبسط شكرني، ضب سكينتو وركض #هيدا_مش_لبنان October 16, 2021

المصدر -لبنان 24

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