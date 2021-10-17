الأحد 17-10-2021
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الأحد، 17-10-2021 10:12 ص

باسم مغنية يتعرض للسرقة - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان اللبناني باسم مغنية تعرضه للسرقة بقوة السلاح عبر منشور في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وتحدث باسم عما حصل معه، فقال أن شاب أوقفه طالباً مال مهدداً إياه بالسكين، قائلاً: "وقفني شاب عايز مصاري، شفقت عليه عطيتو ١٠٠ ألف ليرة . طار من الفرح . قد ما انبسط شكرني، ضب سكينتو وركض". وأرفق المنشور بعنوان "هيدا مش لبنان".

وأثار الخبر قلق المتابعين وتفاعلوا معه، وهنأوه بالسلامة بتعليقاتهم.

 

المصدر -لبنان 24 

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