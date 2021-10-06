تهديدات متبادلة بين باسم مغنية وماغي بو غصن تمهيداً لمسلسل للموت2

الوكيل الإخباري - نشر النجم اللبناني باسم مغنية تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شوّق جمهوره من خلالها للموسم الثاني من مسلسل "للموت" وقال باسم في تغريدته: "راجعين قريبا على مسلسل ( للموت٢ ) بشخصية( عمر ). وهالمرة الأحداث أقوى".
ولم يتأخر رد النجمة اللبنانية ماغي بو غصن على تغريدة باسم حيث كتبت: "عمر يا عمر نار سحر ناطرتك يا زغيّر" ليأتي رد باسم على الكلام بتغريدة قال فيها: "حضري حالك للقتلة"
ونالت التغريدات المتبادلة إعجاب الجمهور الذين عبروا عن شوقهم للموسم الثاني من العمل وأبطاله والأحداث التي يتضمنها.
راجعين قريبا على مسلسل ( #للموت٢ ) بشخصية( #عمر ). وهالمرة الأحداث أقوى @ShahidVOD @EagleFilmsProd @sanan_jamal pic.twitter.com/a8DpIRWat4— Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) October 5, 2021
المصدر - سيدتي
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