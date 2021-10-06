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الأربعاء، 06-10-2021 04:16 م

تهديدات متبادلة بين باسم مغنية وماغي بو غصن تمهيداً لمسلسل للموت2

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الوكيل الإخباري - نشر النجم اللبناني باسم مغنية تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شوّق جمهوره من خلالها للموسم الثاني من مسلسل "للموت" وقال باسم في تغريدته: "راجعين قريبا على مسلسل ( للموت٢ ) بشخصية( عمر ). وهالمرة الأحداث أقوى".

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ولم يتأخر رد النجمة اللبنانية ماغي بو غصن على تغريدة باسم حيث كتبت: "عمر يا عمر نار سحر ناطرتك يا زغيّر" ليأتي رد باسم على الكلام بتغريدة قال فيها: "حضري حالك للقتلة"

 

ونالت التغريدات المتبادلة إعجاب الجمهور الذين عبروا عن شوقهم للموسم الثاني من العمل وأبطاله والأحداث التي يتضمنها.

 

المصدر - سيدتي

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