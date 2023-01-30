باسم مغنية يشيد بكليب نانسي عجرم "بدي حدا حبو"

الوكيل الإخباري- اشاد الفنان اللبناني باسم مغنية بكليب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجديد لاغنية "بدي حدا حبو".

اضافة اعلان



وكتب باسم على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر:"اختارت نانسي أعمالها بعناية. عنيدة بخياراتها المتنوعة على كل الأصعدة،تشبه نفسها في حياتها وعملها وهذا ما يميزها عن الآخرين،أغانيها كليباتها متنوعة قريبة من الواقع. ترفع القبعة لها ولفريق عملها مؤخرا المخرج سمير سرياني".



وبدورها ردت عليه نانسي بالقول:"وكيف ما بدي حبك، إنت اللي بموهبتك فرضت حالك وبإصرارك استحقيت النجاح بجدارة. باسم! كل الحب والإحترام وكلمة شكرًا قليلة".



الجديد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

