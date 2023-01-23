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الإثنين، 23-01-2023 10:27 ص

صور-نجوى كرم ونانسي عجرم وهند صبري يتألقن في Joy Awards

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الوكيل الإخباري-بإطلالات ساحرة ظهر نجوم Joy Awards الذين أطلوا على السجادة الخزامية اللافندر، فظهرت نجوى كرم ونانسي عجرم وهند صبري بأزياء مميزة. 

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بفستان من اللولو الأبيض الذي تم نقشه على قماش باللون البيج، اختارت نجوى كرم إطلالتها من تصميم المصمم السعودي يوسف الجسمي - جسميكو. الفستان الذي تميز بقصة ضيقة وطويلة، أظهر رشاقة نجوى، تم تزيين أكمامه بالريش البيج.  

 

 


خطفت نانسي عجرم الأنظار بفستان ذهبي اللون بأكمام طويلة بقصة حورية البحر مفتوح عند الظهر من تصميم ايلي صعب. اعتمدت نانسي تسريحة شعر ناعمة وبسيطة، وأكملت إطلالتها بماكياج ترابي وذهبي.

 


 

ابتعدت هند صبري قليلاً عن اللون الأسود واختارت اللون الكحلي، وتألقت بفستان كحلي طويل ضيق بأكمام طويلة وزين اللؤلؤ أطرافه.

 


ETبالعربي

 

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